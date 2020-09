Maires écologistes : "Il y a eu erreur sur la marchandise", fustige Guillaume Roquette

publié le 18/09/2020 à 11:19

Les maires écologistes, fraîchement élus, dans les grandes villes ont réussi à mettre en cause, dans la même journée, le progrès et la tradition, en l’occurrence la 5G et le sapin de Noël. Deux faux pas qui semblent difficiles à expliquer..

Selon Guillaume Roquette, directeur de la rédaction Figaro Magazine, "il y a eu erreur sur la marchandise. C'est à dire que les Français ont cru élire dans les grandes villes des maires soucieux de l'écologie, de lutter contre la pollution et ils découvrent des gens qui en réalité sont des radicaux et qui veulent à la fois remettre en cause les traditions et qui refuse aussi la société telle qu'elle est aujourd'hui".

D'après le journaliste on peut, certes discuter de l'intérêt ou non de la 5G, mais cette attitude est systématique chez les écologistes. "Ils étaient contre les compteurs Linky (...) les écologistes, et ils étaient déjà contre la 4G" s'insurge Guillaume Roquette.

De la "maladresse" pour Domenach

Nicolas Domenach demande, avant tout, à Guillaume Roquette de "modérer (son) concert de technophile". En effet, d'après lui il est important de rappeler que "le progrès n'a pas toujours été positif. On voit bien lés dégâts qu'il occasionne à la nature, à l'air, à l'eau." Ainsi, poursuit-il : "dans ce concert d’adoration du progrès pour le progrès, je me dis qu'il faudrait être plus prudent et se donner le droit de l’interroger". Certes les verts l'on fait avec une certaine "maladresse", mais ce sont des "lanceurs d'alerte, qui demandent à réfléchir".

En outre, continue Nicolas Demenach, on peut s'interroger sur le fait que la fête de Noël "soit devenue une célébration de la consommation tout azimut et non plus une fête de famille". Puis, le journaliste s'insurge sur le fait que le Figaro a célébré l'encyclique du Pape François sur la défense de la nature mais s'indigne régulièrement contre les écologiste en les accusant de représenter un danger pour cette même nature.

Un point sur lequel Guillaume Roquette lui répond : "Ce que vous dites sur le Pape François est très intéressant. Il défend la nature mais il défend aussi la vie. Et il dit d'ailleurs "puisque tout est lié, la défense de la nature n'est pas compatible avec la défense de l'avortement". Je cite cette phrase pour vous expliquer qu'il y a une écologie intégrale chez le Pape". En effet poursuit l'éditorialiste, " je comprends que les écologistes veuillent défendre la nature, je pense qu'ils auraient pu intervenir dans ce débat. Quand on fait la PMA, la GPA c'est-à-dire quand la technologie vient à ce point intervenir dans ce qui sont les cycles naturels de la vie." Or poursuit-il, " ceux-là ils ne les ont jamais, il s'attaquent à ce qui nous unis. Je pense que l'on peut débattre de tout, mais il y a un sectarisme chez les écologistes, une façon d'imposer leurs vues, qui est inquiétante".

Rebondissant aux propos de Guillaume Roquette, Nicolas Domenach estime qu'accuser les écologiste de sectarisme est "gonflé". En effet insiste-il "ils demandent un débat, un moratoire pour examiner le pour et le contre de la 5G. Je ne trouve pas cette revendication complètement dépassée".