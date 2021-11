Les Républicains : Renaud Muselier quitte le parti après une énième bataille

Des mois que la situation pourrissait. Maintenant, le départ est acté. Le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier a annoncé son départ du parti Les Républicains. Invité de LCI ce mercredi 24 novembre, il a qualifié cette décision de "moment important". "Je ne m'y retrouve pas. On a un moment très important pour notre famille politique. Toute ma vie je me suis battu contre le Front national. Là, on dit qu'il ne faut pas toucher à Éric Ciotti", explique-t-il.

Depuis plusieurs mois, Renaud Muselier s'est retrouvé à la fois sujet et acteur de plusieurs psychodrames au sein des Républicains. Dernier en date : son soutien apporté à Xavier Bertrand pour le congrès qui se déroule le 1 et le 4 décembre.

Dans Le Parisien, le président de la région PACA, il dénonce la ligne politique défendue par Éric Ciotti qui a "du talent" pour "envoyer des signaux à l'extrême droite". "Il en est le faux nez. C'est une faute morale et politique", a-t-il déclaré. Le président de la région des Hauts-de-France n'a pas accueilli la nouvelle de la façon espérée et a rejeté son soutien. "Ses attaques contre Éric Ciotti et David Lisnard (maire de Cannes et fraîchement élu à la tête de l'Association des maires de France, ndlr) sont inacceptables", a-t-il tweeté.

Quelle direction ?

L'esprit de rassemblement défendu par les cinq candidats à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle aura eu raison de Renaud Muselier. Michel Barnier et Valérie Pécresse ont aussi emboité le pas et ont dénoncé les propos du président de région à l'encontre d'Éric Ciotti.

Après le maire de Nice Christian Estrosi et le maire de Toulon, c'est donc à son tour de quitter le parti à cinq mois de l'élection présidentielle. Un alignement des étoiles se pose peut-être devant les yeux du président de la région PACA : l'ancien membre des Républicains devenu premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe a lancé son parti. Avec Horizons, le maire du Havre dit "bienvenue à ceux de la droite et du centre qui veulent dépasser les vieux appareils".

Dans Le Figaro, il explique avoir "de l’estime pour beaucoup des candidats LR à cette primaire et je les sais sincèrement amoureux de la France. Mais je ne me reconnais plus dans certaines de leurs propositions ni dans leurs choix. Ils se sont rangés dans une opposition systématique". Comme un certain Renaud Muselier...