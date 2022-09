INVITÉ RTL - Nucléaire : "Le pouvoir a tué EDF", dénonce Eric Ciotti

Emmanuel Macron vs Jean-Bernard Lévy. Le président de la République a, sans le nommer, dénoncé les propos "inacceptables" du PDG d'EDF. Fin août, ce dernier critiqué le manque de vision stratégique de long terme de l'État sur le nucléaire.

Invité de RTL ce mardi 6 septembre, Eric Ciotti a soutenu le patron d'EDF. "Il a dit des vérités sur l'incurie des politiques. La vérité c'est que depuis dix ans, sous François Hollande et Emmanuel Macron, c'est la même politique en matière énergétique, quasiment les mêmes en matière économique et sécuritaire", a-t-il expliqué. Selon le député LR des Alpes-Maritimes, la conférence de presse d'Emmanuel Macron était "dérisoire" et "malhonnête".

Il dénonce les politiques publiques qui ont mené à "des erreurs stratégiques majeures". C'est pourquoi avec le président du groupe LR à l'Assemblée Olivier Marleix, Eric Ciotti demande une commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire. Objectif : "Montrer comment la France a perdu son indépendance énergétique à cause de fautes lourdes basées notamment sur des combinaisons d'arrière-boutique", dénonce Eric Ciotti.

Le candidat à la présidence des Républicains tacle : "Le pouvoir depuis dix ans a tué EDF". "C'était un champion national", a-t-il ajouté.

