S'affranchir de Nicolas Sarkozy, le nouvel argument de campagne chez Les Républicains

Il fut d'un temps où les grands pontes de la droite s'arrachaient un sourire, une poignée de main et un soutien de la part de Nicolas Sarkozy. En 2022, ce temps est désormais révolu. Le silence assourdissant de l'ancien président de la République pendant la campagne de Valérie Pécresse, puis ses critiques et enfin son soutien à Emmanuel Macron sont passés par là.

L'élection du prochain président des Républicains est le théâtre du désamour entre Nicolas Sarkozy et sa famille politique. Après Aurélien Pradié qui a déjà, à plusieurs reprises, acté la fin de l'ère Sarkozy chez LR, c'est désormais au tour de Bruno Retailleau d'enfoncer le clou.

Tout a commencé par des propos rapportés. Selon L'Express, Nicolas Sarkozy serait prêt à quitter Les Républicains si Bruno Retailleau est élu à sa tête. Des déclarations qui ont été démenties par l'entourage de l'ancien président de la République mais qui ont fait mouche chez le principal concerné.

Parfois notre passé est un passif Bruno Retailleau à propos de Nicolas Sarkozy

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 octobre, Bruno Retailleau a acté une coupure nette et franche avec celui qualifié de "parrain de la droite". "Les militants LR ont été déçus par Nicolas Sarkozy qui n'a pas soutenu Valérie Pécresse et qui a eu une attitude plutôt bienveillante avec le président de la République actuel", a-t-il dénoncé.

Le patron des sénateurs LR est même allé jusqu'à déclarer : "Parfois notre passé est un passif. Quand on a été un chef, on n'abandonne pas ses troupes (...) La promesse de rupture n'a pas été tenue... ". Nicolas Sarkozy, l'homme du passé et du passif ? L'attaque est lancée. Sans vouloir exclure l'ancien président et ceux qui sont considérés comme étant Macron-compatible, Bruno Retailleau a évoqué sa volonté de ne pas les retenir si ces derniers veulent quitter LR.

Couper le cordon

À travers cette sortie fracassante, le candidat à la présidence Les Républicains fait de Nicolas Sarkozy, l'incarnation de cette droite qui a quitté le navire et même trahi Les Républicains. Et c'est justement l'un des axes de son projet politique pour son parti : se différencier d'Emmanuel Macron. L'ancien président de la République est devenu un argument dans la campagne de Bruno Retailleau pour montrer ce qui - selon lui - a fait défaut à LR.

Bruno Retailleau fait aussi d'une pierre, deux coups et vise par la même occasion son rival pour la présidence du parti, Éric Ciotti. Proche de Nicolas Sarkozy, le député des Alpes-Maritimes avait déjà commencé à prendre ses distances avec l'ancien président dès fin juillet. Dans Le Journal du Dimanche, il déclarait : "J’ai définitivement tourné la page avec Nicolas Sarkozy. C’est une blessure personnelle, bien sûr, mais je crois que la droite doit assumer de rompre ce lien de dépendance".​​

Désormais, le divorce entre Nicolas Sarkozy et le parti qu'il a fondé est acté et même déjà digéré par les candidats à la présidence Les Républicains.

