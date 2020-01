publié le 08/01/2020 à 08:04

Que peut faire l’Europe pour éviter l’escalade avec l’Iran ? Emmanuel Macron multiplie les entretiens. Mardi 7 janvier, il s’est notamment entretenu avec le président iranien Hassan Rohani. Vendredi, les chefs des affaires étrangères de l’Union européenne se retrouveront à Bruxelles mais selon moi, l’Europe n’a malheureusement pas beaucoup d’influence.

Cette crise illustre une fois de plus les faiblesses de l’Europe. L’Europe n’a pas de diplomatie, en tout cas réactive et organisée. C’est de la diplomatie au coup par coup, à quelques-uns et dans l’urgence. On l’a vu, lundi, avec la réaction des dirigeants français, allemand et anglais pour avertir l’Iran sur ses violations du traité nucléaire. C’est de la diplomatie à petite échelle, car elle manque de levier de pression.

L’Europe n’est pas une puissance militaire. On le voit à sa réaction quand Donald Trump décide de dessouder le général iranien sans prévenir personne. L’Europe se retrouve devant le fait accompli. Pour dire les choses franchement, elle ne peut rien faire sans les États-Unis. Notre dépendance est totale pour intervenir dans ces régions.

L'Europe n’est pas non plus suffisamment politique

Enfin, l’Europe n’est pas non plus suffisamment politique pour imposer des embargos économiques dissuasifs. On le voit dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États européens cherchent à préserver, chacun dans leur coin, sans coordination, leurs économies des représailles de leurs concurrents.

Alors finalement, est-ce que tout ce que font les dirigeants européens, et notamment Emmanuel Macron, ne sert à rien ? Regardons la situation telle qu’elle est, les Iraniens sèment la zizanie dans la région en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Donald Trump fait du Donald Trump en pleine campagne électorale américaine. Il avait été élu en promettant de retirer les GI de la région, on sait ce que la guerre a de tentant pour un homme en période d’élection.

Le seul résultat de cette escalade pour l’instant, c’est que le pouvoir Iranien est renforcé, qu’il continue de développer le nucléaire et que toute la région déjà instable risque de s’embraser. Le risque concret pour nous, c’est que les jihadistes, l’État islamique, retrouve un peu de force. Face à toutes ces menaces, nos diplomates, dans tout ça, mettent en avant un rôle que l’Europe peut jouer : elle peut encore parler avec tout le monde.

La diplomatie du messager

L' Europe est en effet en mesure de dialoguer avec Donald Trump, avec le dirigeant iranien Rohani, avec le dirigeant turc Erdogan, avec Poutine. Hier, le coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Hassan Rohani a permis au président iranien de faire passer un avertissement à Donald Trump. "Les intérêts américains au Moyen-Orient sont en danger", a-t-il dit. C’est utile, c’est la diplomatie du messager et la diplomatie du communiqué.



Vous trouvez ça faible, trop faible ? Oui, Emmanuel Macron avait promis il y a un an, en pleine campagne des européennes, de transformer l’Union. On parlait de leadership, de puissance, de renaissance. Il n’était pas le seul en Europe à promettre du changement.

Le problème, c’est qu’un an plus tard, ce sont des slogans. Il n’y a toujours pas de diplomatie, de coordination militaire, de politique économique. En un mot, pas de puissance européenne pour peser dans les défis du monde.