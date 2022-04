Sondages : quel est l'impact de la marge d'erreur ?

Le premier tour de l'élection présidentielle à lieu dimanche, et les sondages permettent de se faire une idée des résultats. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est donné en tête au premier tour ainsi qu'au second, bien que l'écart se resserre entre le candidat à sa réélection et Marine Le Pen ainsi que Jean-Luc Mélenchon.

Pour ses sondages, RTL est en collaboration avec BVA. D'après le dernier en date, Emmanuel Macron remporterai le second tour avec 54,5% des suffrages, contre 45,5% pour Marine Le Pen. Ces résultats très serrés peuvent être remis en question à cause de la marge d'erreur qui incombe à chaque sondage. Mais comme nous l'explique Adélaïde Zulfikarpasic, directrice de BVA opinion, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte.

Tout d'abord, la taille de l'échantillon sondé. "Si on veut avoir un sondage parfaitement précis, il faut interroger tous les électeurs." Une telle éventualité n'étant pas réalisable, les instituts de sondages misent sur des échantillons représentatifs de la population. "Pour les enquêtes d'intention de vote, on interroge 1.700 personnes. Parmi elle, 1.500 sont inscrites sur les listes électorales et on essaie d'arriver à un échantillon de 1.000 personnes qui sont sûre d'aller voter." Selon Adélaïde Zulfikarpasic, prendre un échantillon plus grand ne garantirai pas une marge d'erreur plus basse. Il faudrait interroger 10.000 personne à chaque sondage pour réduire de 0,4 point de pourcentage cette marge. Une telle enquête prendrait environ une semaine à réaliser et à l'approche du scrutin, cela perdrait en valeur.

Les scores obtenus ont un impact sur la marge d'erreur

Ensuite, les scores jouent un rôle sur la marge d'erreur des sondages. Si un candidat est estimé à 2% ou à 95%, la marge d'erreur sera de 1,4 point. Si le score se rapproche de la moyenne, cette marge monte à trois points. Pour prendre un exemple concret : selon le dernier sondage RTL avec BVA, Emmanuel Macron réunirait 54,5% des suffrages en cas de face-à-face avec la candidate RN. La marge d'erreur fait que le candidat a sa réélection convaincrait entre 51,3% et 57,7% des votants. Marine Le Pen, quant à elle, est estimée à 45,5%, sa marge d'erreur se situe donc entre 42,3% et 48,7%. Les marges des deux candidats ne se chevauchant pas, Emmanuel Macron est donné vainqueur selon les sondages.

En cas de résultats trop proches, qui se chevauchent, "il faut titrer sur l'incertitude," explique Adélaïde Zulfikarpasic à RTL. Selon elle, "l'honnêteté intellectuelle" force les instituts de sondage à indiquer clairement cette incertitude et à l'expliquer. La directrice de BVA opinion regrette d'ailleurs que les sondeurs n'aient pas fait preuve d'une telle rigueur par le passé "par exemple en 2002, lorsqu'on n'a pas prévu les scores record de Jean-Marie Le Pen."