Présidentielle 2022 : les Français sévères avec le quinquennat de Macron, qui garde une popularité élevée

À une semaine du premier tour de la présidentielle, les Français ont été interrogés sur le quinquennat du président sortant et notamment son bilan. Ils lui attribuent une note moyenne de 8,2/20 pour son action lors de ces cinq dernières années, selon un sondage BVA pour RTL et Orange. En avril 2019, après la crise des gilets jaunes, cette note était seulement de 7,1/20.

La plupart des Français saluent la gestion des différentes crises par le président. 51% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron a une stature présidentielle qui valorise la France et près de la moitié (48%) pensent que le chef de l'État sait où il va. Des chiffres en nette hausse par rapport aux précédents sondages réalisés par BVA. Toutefois, peu de Français trouvent que le président sortant est proche des gens (25%) et rassembleur (28%).

Parmi les Français interrogés, 46% considèrent qu'Emmanuel Macron est un bon président au terme de son quinquennat. Une cote de popularité supérieure à celle de ses prédécesseurs. À la même époque, en mars 2012, Nicolas Sarkozy comptabilisait 33% d'opinions favorables alors que François Hollande, en mars 2017, n'était qu'à 24%. Entre le début et la fin de son quinquennat, les bonnes opinions envers Emmanuel Macron sont passées de 62% à 46% avec un niveau très bas (26%) lors de la crise des "gilets jaunes". Dernièrement, sa cote de popularité est remontée après le début de la guerre en Ukraine.

Enquête BVA pour Orange et RTL réalisée par Internet du 22 au 23 mars 2021 sur un échantillon de 1.638 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Évolution de la popularité d’Emmanuel Macron depuis 2017 Crédit : Sondage BVA pour RTL et Orange