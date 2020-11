publié le 20/11/2020 à 12:57

En pleine crise sanitaire, la popularité du président de la République reste stable. Selon le baromètre politique BVA Orange RTL, les Français sont 42% à avoir une bonne opinion d'Emmanuel Macron, après une augmentation de 4 points le mois dernier.

Dans le même temps, le Premier ministre Jean Castex voit sa cote baisser pour la quatrième fois consécutive. 40% des 921 Français interrogés déclarent avoir une bonne opinion de lui, soit 5 points de moins que le mois dernier et 16 points de moins qu'après sa nomination en juillet. Il voit notamment son image s’éroder auprès de ses soutiens traditionnels comme les personnes de plus 65 ans et plus et les catégories sociales aisées.

Le président passe donc devant. Un changement notable, puisqu'Emmanuel Macron a rarement été plus populaire que son Premier ministre : seulement juste après son élection, en 2017, et en janvier 2018. Depuis cette date, il a toujours été devancé par Edouard Philippe puis Jean Castex.

Le président n'a toutefois pas de quoi se réjouir outre mesure. 21% des Français déclarent avoir une "très mauvaise" opinion d'Emmanuel Macron, et seulement 5% une "très bonne" opinion. Il est particulièrement impopulaire auprès des sympathisants du Rassemblement national, qui sont 43% à avoir une très mauvaise opinion de lui.