Second tour des municipales : dans quelles conditions se déroulera le vote ?

publié le 22/05/2020 à 15:01

À quoi ressemblera l'organisation du second tour des municipales fixé par le Premier ministre pour le 28 juin prochain ? "Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote", a d'abord tenu à assurer Christophe Castaner depuis Matignon ce vendredi 22 mai.

Il a en effet annoncé que "chaque électeur devra porter un masque de protection". Les votants devront également "pouvoir disposer de gel hydroalcoolique et d'un accès à un point d'eau pour se laver les mains". Les électeurs devront en outre apporter leur propre stylo lors de l'émargement et présenter et manipuler eux-même leur pièce d'identité.



"Les membres du bureau de vote devront quant à eux porter un masque chirurgical tout au long de l'opération de vote, tout comme les scrutateurs au moment du dépouillement", a insisté le ministre de l'Intérieur.

Des pratiques pour "minimiser au maximum les contacts"

Christophe Castaner a ajouté que la "fourniture des masques et des gels sera assurée par les communes, avec le soutien plein et entier de l'État". Des pratiques qui permettront de "minimiser au maximum les contacts".

Malgré toutes ces mesures de précaution, le gouvernement se laisse une porte de sortie en cas d'évolution de l'épidémie en prévoyant une clause de "revoyure", dans deux semaines. Un nouveau report des municipales pourrait alors être envisagé, "au plus tard en janvier 2021".