Coronavirus : Castaner accusé de ne pas respecter les distances de sécurité

publié le 07/05/2020

Christophe Castaner sous le feu des critiques après la publication d'une photo sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur a été photographié ce mercredi 6 mai dans une usine de masques de l'entreprise Mortelecque, à Annoeullin, dans le Nord.

On voit ainsi le ministre entouré de couturières poser pour la photo avec une trentaine de personnes. Problème, en pleine crise sanitaire, les internautes ont été choquées de constater que Christophe Castaner ne portait pas de masque et ne respectait pas les distances physiques de sécurité préconisées par le gouvernement et les autorités sanitaires.

Face au critiques, les proches du ministre ont reconnu auprès de 20 Minutes que cette photo "n’aurait pas dû être prise dans ces conditions". "Nous le regrettons", fait savoir l'entourage de Christophe Castaner.

En visite à #Annoeullin, @CCastaner se moque bien de pratiquer les gestes de #distanciation qu’il prêche pic.twitter.com/nco3NlNDtK — Dr Legrand Bertrand (@bdLegrand) May 6, 2020

"Les règles de distanciation physique sont impératives et les habitudes dures à changer", confie-t-on place Beauvau. Les proches du ministre ont tenté de se justifier en assurant que la photo de la visite avait été réalisée "à la demande des couturières fières de leur travail". Le ministère de l'Intérieur a rappelé qu'"apprendre à vivre avec les gestes barrières est un apprentissage constant" et reconnu que "nous devons tous le mener".