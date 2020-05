publié le 22/05/2020 à 13:33

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce vendredi 22 mai que le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent. Elles avaient été interrompues en mars à cause de la crise du coronavirus.

"Je pense que ça n'est pas raisonnable sanitairement et aberrant démocratiquement. Le président du conseil scientifique et le Premier ministre ont annoncé qu'ils ne connaissaient pas l'état de la circulation du virus. Le problème n'est pas le jour du vote, mais c'est la campagne électorale. Or elle doit se faire sans réunion publique, sans rencontre des candidats et des électeurs. Les résultats vont donc être serrés, car beaucoup d'électeurs ne viendront pas donc cela faussera les résultats", explique Jean-Christophe Lagarde.

"C'est une élection qui de fait aura lieu dans le flou. La campagne est un risque sanitaire qu'on n'aurait pas du prendre. Les nouvelles équipes municipales mettront 18 à 24 mois à sortir le moindre projet. Rien n'empêchait d'attendre le mois de mars prochain où doivent se tenir les élections régionales et départementales", assure le président de l'UDI.