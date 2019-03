et Marie-Pierre Haddad

publié le 03/03/2019 à 15:50

"Pour les femmes, il y a une présomption d'incompétence, pour les hommes, une présomption de compétence". Marlène Schiappa dénonce les inégalités entre les hommes et les femmes qui règnent dans le monde de l'entreprise.



Depuis le 1er mars, les grandes entreprises françaises ont commencé à publier leur index de l'égalité hommes-femmes, visant à réduire les inégalités professionnelles, un nouveau thermomètre accompagné de pénalités financières.

Les entreprises de plus de 1.000 salariés, environ 1.400 sont concernées, ont jusqu'à minuit pour publier leur "index", une note globale sur 100 décomposée en cinq critères. Si l'entreprise passe sous la barre des 75 points, elle aura trois ans pour améliorer la situation, faute de quoi elle passera à la caisse. Il est prévu que la sanction puisse aller jusqu'à 1% de la masse salariale.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 mars, Marlène Schiappa a indiqué "travailler à la création d'une sorte de brigade anti-discrimination". La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes rappelle qu'il s'agit d'une proposition faite dans le cadre du grand débat national.



Au sein même du gouvernement, Marlène Schiappa a indiqué avoir envoyé une lettre aux ministres afin de les inciter à embaucher plus de face dans leur administration. "Il y a 4 ministères qui sont condamnés et qui vont payer des pénalités. 90.000 euros par unité d'emplois manquant", explique-t-elle sans nomme les ministères concernés.