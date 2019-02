La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, à l'Élysée, le 30 mai 2018.

publié le 28/02/2019 à 15:11

"Nous avons un problème". Marlène Schiappa tire la sonnette d'alarme au sein du gouvernement. La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a envoyé un courrier à ses collègues ministres où elle s'indigne de voir que "les femmes représentent 52% de la population française et seulement 33% des nominations en Conseil des ministres".



Selon une information Chez Pol, Marlène Schiappa appelle avec fermeté les membres du gouvernement à se pencher sur la question, en leur rappelant l’existence de "pénalités financières".

Le gouvernement d'Édouard Philippe sait donc à quoi s'en tenir : "Nommer des femmes et créer des viviers de femmes dans les plans d'évolution et de carrières de [leurs] administrations".