publié le 03/03/2019 à 15:30

Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 3 mars, Marlène Schiappa a partagé sa vision de l'acte II du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un second temps du mandat présidentiel qui, selon la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes doit accorder plus d'écoute aux Français ainsi qu'une politique plus sociale.



"Le président de la République l'a dit dès le début : le programme c'était 'libérer, protéger et unir'", rappelle-t-elle. Elle continue : "on a lancé un certain nombre de mesures de libération de l'économie qui montrent déjà des premiers résultats de façon factuelle et tangible". D'après elle, il s'agit à présent d'attaquer plus concrètement le volet protection.

"Non pas qu'on ne l'ait pas fait jusque là", tempère Marlène Schiappa, "le plan pauvreté, par exemple, a lancé des mesures très importantes". "Mais je crois qu'il faut qu'on renforce cette partie sociale, de protection", conclue-t-elle.