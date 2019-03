publié le 03/03/2019 à 13:28

Une personne sur deux se dit "féministe". Alors que les questions d'égalité entre les femmes et les hommes ont été hissées au rang de "grande cause" du quinquennat, la vision de la société peine à évoluer. Ainsi selon notre sondage RTL Girls et WondHer, publié ce dimanche 3 mars, seulement 49% des hommes et 59% des femmes se déclarent "féministes".



"Je ne suis pas dépositaire du mot féministe, mais ce mot a été dégradé", a immédiatement réagi Marlène Schiappa, invitée du Grand Jury. Le but du féminisme, c'est qu'on puisse partager ensemble un même espace".

Cependant, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes se félicite alors qu'il n'y a "jamais eu autant d'argent engagé dans l'égalité entre les femmes et les hommes". "On travaille à la création d'une brigade anti-discrimination dans les entreprises".