publié le 03/03/2019 à 14:30

Une nouvelle polémique pour La République En Marche. Le député de la majorité, Aurélien Taché, s'est accroché avec Zineb El Rhazoui, une ancienne journaliste de Charlie Hebdo sur le port du voile par de jeunes filles.



Invité de C L'Hebdo de France 5, l'élu du Val-d'Oise a déclaré qu'"en tant que responsable politique", il estime ne pas avoir de "jugement" à donner. Et d'ajouter : "Vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et donc qui serait élevée dans une famille musulmane, est-ce que vous me poserez la question sur une famille catholique et une jeune fille a qui on met un serre-tête ? Bien sur que non".

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 3 mars, Marlène Schiappa a réagi à la polémique. "Aurélien Taché est député de La République En Marche, il a le droit d'exprimer son opinion et sa ligne personnelle".

Cependant, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes ajoute que toutes les comparaisons ne se valent pas. "Il faut cesser ce relativisme qui nous fait mettre sur le même plan des choses qui sont opposés. On voit bien avec cette allusion au serre-tête quelle catégorie de la population est visée (...) Aucune femme dans le monde sera lapidée parce qu'elle porte un serre-tête", tacle-t-elle.