publié le 08/04/2021 à 17:58

Dénonciation ou campagne de dénigrement ? Anne Hidalgo et sa gestion de Paris ont été la cible de plusieurs tweets sur les réseaux sociaux dénonçant la propreté à Paris avec les mots-clés #SaccageParis. Un mouvement qui a eu un certain écho sur Twitter puisque le sujet s'est retrouvé dans le top 3 des thèmes les plus discutés sur le réseau social. Des photos et des vidéos montrant des rues de la capitale sales et des poubelles qui débordent ont ainsi été diffusées.

Invitée de RTL ce jeudi 8 avril, Anne Hidalgo estime que cette opération est "plus qu'une campagne de dénigrement". "C'est une méthode assez simple. Il y a une 'trumpisation' de la vie politique qui est à l'œuvre un peu partout, y compris en France", a-t-elle indiqué.

La maire socialiste de Paris explique être remontée jusqu'à l'origine de cette campagne, c'est-à-dire au premier message posté. "Il y a beaucoup de proximité avec l'extrême droite. Quand on remonte, on retrouve toujours une proximité avec Pierre Liscia". Anne Hidalgo l'accuse de vouloir "faire la promotion de son bouquin".

#saccageaparis : "Quand on remonte on tombe sur @PierreLiscia, qui fait la promotion de son livre et qui a d'ailleurs été candidat pour @vpecresse aux dernières municipales à #Paris dans le XVIIIe arrondissement", souligne @Anne_Hidlago avec @VenturaAlba #RTLMatin pic.twitter.com/eQkgt3jbrT — RTL France (@RTLFrance) April 8, 2021

Liscia dément être à l'origine de #SaccageParis

Qui est Pierre Liscia ? Il s'agit du porte-parole du mouvement lancé par Valérie Pécresse Libres !. Contacté par RTL.fr, il répond aux accusations de la maire PS de Paris. "J'aurais adoré lancer le hashtag #SaccageParis mais je n'en suis pas à l'origine, affirme-t-il. Les propos d'Anne Hidalgo sont la stratégie classique de diaboliser ses opposants. Comparer la droite aux réseaux d'extrême droite, il n'y a que dans sa tête que c'est crédible. La saleté des rues, ce n'est ni de droite, ni de gauche", explique celui qui a été candidat lors des municipales à Paris dans le XVIIIème arrondissement.

La maire de Paris n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler le faible score qu'il a obtenu avec 3,47% des voix au premier tour. "Je suis étonné de voir qu'Anne Hidalgo se souvient de mon score au centième près", glisse-t-il sur un ton caustique.

Anne Hidalgo est dans un déni de réalité parce qu'elle a un agenda national Pierre Lisca, porte-parole de "Libres !" Partager la citation





Cet ancien membre des Républicains a quitté le parti en 2018, après l'arrivée de Laurent Wauquiez à sa tête. "J'étais en désaccord avec la ligne assez droitière" en vigueur, explique-t-il. En 2019, il publie le livre La Honte où il dénonce la gestion de la ville de Paris par Anne Hidalgo.

Depuis, Pierre Lisca explique "vouloir mettre la lumière sur les problèmes de propreté à Paris". "Anne Hidalgo est dans un déni de réalité parce qu'elle a un agenda national", ajoute-t-il.

Vers une décentralisation de Paris "avant l'été" ?

De son côté, la maire de Paris a promis d'engager "avant l'été" la décentralisation de certaines compétences, dont la propreté, de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement. "Je ne pense pas qu'on puisse s'occuper, par exemple, de problèmes de propreté au quotidien dans les quartiers depuis un niveau central qui est l'Hôtel de Ville de Paris", a-t-elle affirmé



Organisant la réplique aux messages critiquant sa politique, Anne Hidalgo a réitéré son engament de campagne de doubler au cours de son second mandat de 500 millions à 1 milliard d'euros le budget dédié à l'entretien et à la rénovation des rues de la capitale.



Le chercheur Carlos Moreno, proche de la maire de Paris explique auprès de l'AFP que "sur les 5 jours où cette campagne a pris forme, il y a eu 5.200 tweets à auteur unique. Mille tweets par jour, ce n'est pas rien".