Von Der Leyen sans siège en Turquie : "Extrêmement choquant" selon Hidalgo

publié le 08/04/2021 à 08:54

C'est une image qui a fait le tour du monde, et à laquelle la presse européenne a même donné un nom : le #SofaGate. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, étaient mardi 6 avril en visite en Turquie auprès du président Recep Tayyip Erdogan, afin de relancer les relations entre l'Union européenne et le pays. Sauf qu'au moment de s'asseoir pour échanger, seulement deux sièges sont installés, et sont occupés par les deux hommes : Michel et Erdogan.

Von Der Leyen se retrouve sans siège. La leader européenne lance un petit "Ehm", et est invitée à rejoindre un canapé plus éloigné, faisant face au ministre turc des Affaires étrangères, d'un rang inférieur dans le protocole diplomatique.

"C'est extrêmement choquant", soutient la maire de Paris Anne Hidalgo au micro de RTL. "Il faut dialoguer avec la Turquie mais accepter ce type d'humiliation, en plus de la part d'une Turquie qui vient de sortir de la Convention internationale des droits des femmes...".

"La diplomatie européenne mériterait de renforcer ses positions", assure Anne Hidalgo. "Charles Michel est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un grand dirigeant [...] mais là il y a une image qui n'est pas tout à fait acceptable."