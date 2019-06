Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin à Marseille le 2 mars 2019

et AFP

publié le 14/06/2019 à 12:09

François Ruffin a pris la défense de Jean-Luc Mélenchon vendredi 14 juin, alors que La France insoumise connaît une période houleuse après "la raclée" au parti aux européennes.



Interrogé sur la capacité du patron des députés insoumis à gagner la présidentielle de 2022, le député de la Somme s'est montré prudent. "Au vu des derniers résultats ça ne paraît pas couru d'avance, la cote n'est pas la meilleure, mais la vie politique est étrange et imprévisible", a-t-il expliqué sur Europe 1.

"Je ne fonctionne pas avec un leader incontesté, mais j'ai des discussions avec Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un qui a remis la gauche sur ses deux jambes, rouge égalitaire et verte écologiste, et c'est pas rien", a souligné François Ruffin, alors que les Insoumis attendent d'un jour à l'autre une prise de parole de leur leader sur son rôle à venir.

LFI traverse une crise interne au lendemain des élections européennes et de son maigre score de 6,31%, loin des 19,58% de la présidentielle. Des voix se sont élevées pour critiquer le manque de démocratie interne du mouvement, tandis que la députée Clémentine Autain a réclamé le changement d'une "ligne" selon elle trop clivante.



Au scrutin du 26 mai, "on s'est pris une raclée, c'est évident", mais "ça n'a pas été une surprise car les gens se sont emparés du plus gros bâton pour battre Macron, le RN", a analysé François Ruffin.

Un avertissement lancé à Édouard Philippe

"À côté, il y avait une série de listes qui ne faisaient pas office de bâton, les gens se sont perdus là-dedans", a-t-il ajouté. "Pour être déçu il faudrait être surpris, je voyais la situation politique, aller expliquer aux gens de voter LFI plutôt que PCF ou les Verts, c'est vachement compliqué".



François Ruffin a averti le premier ministre, qui a lancé mercredi l'acte 2 du quinquennat, et LaREM dont la liste Renaissance, avec 22,42%, est arrivée deuxième derrière le RN à 23,34% : "Si on prend ça comme un référendum, ils l'ont perdu", mais "parce qu'on est en seconde position, tout ce qu'on va proposer par la suite est validé ?", interroge-t-il.