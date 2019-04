publié le 03/04/2019 à 08:42

À la tribune et derrière une caméra. Le député de la France insoumise, François Ruffin, sort un film J'veux du soleil, ce mercredi 3 avril. Invité à l'antenne de RTL, il a expliqué qu'il s'agissait d'un "film politique", car "tout est politique".



Le réalisateur a indiqué avoir eu recours à "l’émotion : le rire, les larmes, la colère". "Nous ne faisons pas un film sur le mouvement des 'gilets jaunes' ou sur les 'gilets jaunes'. Je fais un film sur des hommes et des femmes qui ont à un moment revêtu un gilet jaune", a-t-il expliqué.

L'élu de la Somme a ajouté : "J'ai croisé ces hommes et ces femmes pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ils ne voulaient pas avoir leur photo dans mon journal, ils témoignaient mais il fallait changer le nom de famille. Et là d'un seul coup, parce que c'est un temps de libération de la parole, elles acceptent d'ouvrir leur porte et leur cœur".

À une question concernant sa présence devant et derrière la caméra dans ce film, François Ruffin rejette tout narcissisme. "Quand je suis dans le film, je suis à égalité avec les gens. Je suis avec eux. Même député, je suis à égalité avec les gens. Je patauge dans la boue avec eux, je ris avec eux (...) Je représente la Nation et les plus invisibles, dans une tribune à l’Assemblée, mais dans un film et dans un livre".