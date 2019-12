Retraites : "Une réforme historique pour le pays", selon Emmanuel Macron

publié le 13/12/2019 à 15:50

Emmanuel Macron s'exprimait ce vendredi 13 décembre à l'issue du Conseil européen. Après avoir expliqué qu'il s'exprimerait au moment qu'il jugerait "le plus opportun" sur la réforme des retraites, il a tout de même déclaré qu'elle est "une réforme historique pour le pays."

"Nous faisons cette transformation, cette refondation, parce que je pense que c'est essentiel pour notre pays, a expliqué Emmanuel Macron. La France en a besoin et les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système de retraites et une plus grande justice grâce au système universel."

"Cette réforme est une réforme de refondation avant toute chose qui va donner sa pleine force dans le temps, a indiqué le président de la République. Elle n'est donc pas avant toute chose budgétaire. Elle poursuit un travail historique mené depuis plus de deux ans et demi en termes de transformation de notre pays."

"Nous le faisons aussi parce que je me suis engagé à le faire. On ne le fait pas parce qu'il y a une injonction qui viendrait d'ici ou d'ailleurs, a tenu à préciser le chef de l'État. Ce n'est pas parce que c'est une réforme difficile qu'il faut dire : 'On me l'a demandé.' Ce n'est pas vrai. Cette réforme, nous la faisons pour nous-mêmes."

"Le gouvernement fait son travail"

"Sur cette réforme, qui correspond à mes engagements et qui a fait l'objet d'un très gros travail pendant deux de concertation avec tous les syndicats, il est bon que le gouvernement soit à l'oeuvre, poursuive et avance", a expliqué Emmanuel Macron.

S'il a rappelé avoir "eu l'occasion d'un mot de solidarité pour tous nos concitoyens qui ont à souffrir des conséquences des grèves au quotidien", le président de la République a ajouté qu'"au moment [qu'il] jugerait opportun pour [s'exprimer] aux Françaises et aux Français, [il le fera] depuis Paris". "Le gouvernement fait son travail, et je ne vais pas le commenter", a ajouté le chef de l'État.

EN DIRECT | Conférence de presse à l’issue du Conseil européen. https://t.co/40XSRNOR1e — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 13, 2019