Réforme des retraites : le Rassemblement National appelle à manifester mardi

publié le 13/12/2019 à 14:20

"Je dis : continuons la mobilisation, marchons dans les rues, manifestons, mais ne bloquons pas nos compatriotes pendant les fêtes de Noël". Interrogé pour savoir s'il appelait à manifester contre la réforme des retraites mardi 17 décembre, le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a montré sa détermination.

Ce fidèle lieutenant de Marine Le Pen a répondu "oui", sur BFMTV, mais il n'ira pas défiler ce jour-là car il considère, comme la présidente du RN, que son rôle en tant que dirigeant d'un parti politique est "d'apporter des réponses politiques". "Mais nos électeurs, nos militants, nos adhérents auront la liberté d'y participer évidemment".

"Il ne faut pas que les Français aient la double peine" de la réforme et des blocages, a expliqué Jordan Bardella en plaidant comme Marine Le Pen jeudi en faveur d'une "trêve" de la contestation à Noël et en demandant "à la CGT de faire cette trêve (...) parce qu'il ne faut pas que nos compatriotes aient cette double peine".

« Nous sommes des adversaires de cette #RéformeDesRetraites, qui est une régression sociale. Mais il ne faut pas que les Français aient la double peine, en subissant à la fois la réforme et les blocages : je pense qu'il faut une trêve pour Noël. » #BourdinDirect pic.twitter.com/T000gFPxR4 — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 13, 2019

"Il y a deux chemins de contestation qui s'ouvrent désormais : celui de la CGTqui consiste à dire 'on bloque y compris à Noël et on ne fera pas de trêve' (...) et un chemin qui me semble être un peu plus raisonnable qui est celui de la CFDT, qui consiste à dire 'nous manifesterons, nous marcherons la semaine prochaine, le 17 notamment, sans pour autant bloquer'", a-t-il développé.

Pour son neuvième jour, la grève dans les transports ne présentait pas vendredi de signes d'essoufflement. Le Premier ministre Édouard Philippe tente d'éviter son élargissement en invitant les partenaires sociaux la semaine prochaine pour discuter de sa réforme.