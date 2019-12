publié le 13/12/2019 à 13:15

Le gouvernement devrait bientôt permettre aux Français de rendre la réforme des retraites plus concrète. En effet, alors que certains syndicats avaient mis en place leur propre simulateur de retraite, en appliquant la réforme du gouvernement, ce dernier n'en avait pas encore fait de même, attendant que les mesures soient annoncées et surtout affinées.

Alors qu'Édouard Philippe a dévoilé l'architecture de la réforme mercredi 11 décembre, le simulateur permettant à chaque Français de savoir quels seront ses futurs droits devrait être mis en place la semaine prochaine, a annoncé ce vendredi Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.

"Nous aurons des simulateurs, des débuts de simulateurs, la semaine prochaine, qui seront présentés par le gouvernement", a-t-elle indiqué au micro de Radio classique, sans autre précision. L'absence de système de calcul officiel avait créé la grogne et la confusion dans l'opposition, tout comme dans la majorité.

Un outil avec des mesures encore floues

Interrogée sur ce "retard", la porte-parole a répondu : "Imaginons que dès la sortie du rapport Delevoye au mois de juillet dernier, nous aurions mis en place un simulateur, nous aurions donc aussi menti aux Français" puisque, par exemple, sur "la première génération concernée" (1975 finalement et non 1963) ou sur "les droits familiaux", la position du gouvernement a évolué.

L'outil du gouvernement "devrait être disponible dans les semaines qui viennent, il y a encore un certain nombre de choses à préciser", a expliqué de son côté le secrétaire d'État au Numérique Cédric O sur Sud Radio.

"On a posé un certain nombre de principes, mais il reste quand même que, en fonction des situations, en fonction des métiers, de la pénibilité des horaires de nuit, de ce qu'on va décider sur un certain nombre de choses, vous n'aurez pas exactement les mêmes choses et on ne veut pas mentir aux Français", a-t-il argumenté pour expliquer ce délai.

Le président (ex-LR) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a réclamé une nouvelle fois dimanche la mise en place d'un simulateur des retraites officiel "pour chaque Français" alors que "personne ne fait plus confiance à personne". Selon lui, "le juge de paix, ce serait ce simulateur".