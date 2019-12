Grève : pourquoi certains chefs d'entreprise se retrouvent "hors-la-loi" ?

publié le 13/12/2019 à 13:22

RTL Midi donne la parole aux Français depuis le début du mouvement de grève contre les retraites. Christian est chef d'une entreprise de déménagement à Dieppe (Seine-Maritime). Sa société fait des déménagements de Paris vers la province ou de la province vers Paris. "On s'adapte", confie-t-il ce vendredi 13 décembre, mais "c'est le bazar".

Avec les routes paralysées par la grève, "la semaine dernière, nous avons annulé et reporté tous nos transferts et déménagements, raconte-t-il. Il s'avère que la semaine prochaine, ça va être le même bazar." Le chef d'entreprise explique que ces retards provoquent des problèmes en chaîne, puisque le client doit rendre son appartement à des agences qui doivent faire l'état des lieux. "Nous avions les autorisations administratives, il faut les redemander", explique par ailleurs Christian.

"Les gars qui travaillent sur la route, en général on met 3 heures, là on est à pratiquement 6 heures, raconte-t-il aussi. Ensuite, il faut faire le travail. L'amplitude horaire est largement dépassée. On déborde. On est hors-la-loi." Alors qu'habituellement le départ des déménageurs se fait à 5 heures, ils sont aujourd'hui obligés de partir à 2 heures.

Christian fustige le coût de ces retards : "S'il y a six heures de trajet, on paie les six heures de trajet." "Il faut savoir qu'on ne va pas perdre les clients parce que les confrères sont dans la même situation que nous", se rassure néanmoins le chef d'entreprise.