Édouard Philippe "va jouer son rôle de fusible", selon Jean-Luc Mélenchon

publié le 06/01/2020 à 22:15

Édouard Philippe est sous pression, avec une semaine cruciale pour l'exécutif dans la gestion des tensions liées à la réforme des retraites. Les syndicats seront reçus à Matignon mardi 7 janvier. Le Premier ministre est menacé par Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de la France insoumise est allé rendre visite aux grévistes de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), ce lundi 6 janvier. Il a dénoncé une fois de plus l'attitude de l'exécutif et le côté "puéril" et têtu du chef de l'État. Selon le député, les jours du Premier ministre sont probablement comptés.

"Je lui ai dit de partir. Il va jouer son rôle de fusible. Monsieur Macron va finir par lâcher prise, j'espère ou alors, ça va être la pagaille pendant combien de temps ?", interroge Jean-Luc Mélenchon. "Et puis l'autre, il faudra qu'il assume. Normalement, le Premier ministre est le fusible du Président", a-t-il souligné. Édouard Philippe sera l'invité de RTL, mardi 7 janvier.