publié le 06/01/2020 à 16:40

Après plus d'un mois de contestation, la CFDT a posé sur table plusieurs pistes afin de trouver un compris sur la réforme des retraites. Des propositions que le gouvernement semble prêt à étudier, résolu à trouver une "sortie de crise rapidement".

"Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche" a même affirmé le ministre de l'Économie, Bruno le Maire sur France Inter. Une porte semble donc s’entrouvrir, en particulier concernant l'âge pivot, gros point noir de cette réforme et principal blocage entre le gouvernement et la CFDT.

Pour sortir de la crise Laurent Berger demande deux choses. Premièrement qu'il y est bien une réforme des retraites où l'on cumule des points avec un nouveau système. Il souhaite également une meilleure prise en charge du travail pénible, des seniors ainsi que des petites retraites.

Dans un second temps, le secrétaire général de la CFDT aimerait parler budget. Pas dans l'immédiateté. Mais que plus tard, soit organisée une grande conférence, réunissant syndicats, patronats et l'État. Et que ce soit uniquement en juillet ou septembre que tout le monde trancherait sur la question d'âge pivot.

Plusieurs possibilités sont envisagées : faut-il dire oui ou non à cet âge pivot ? Le malus pour travailler jusqu’à 64 ans est-il vraiment nécessaire ? Ce malus devrait-il concerner toute la durée de la retraite ou devrait-il plutôt être temporaire pour quelques années ? Doit-on cotiser plus, tout au long de sa vie, pour financer ses vieux jours ? Ou est-ce qu'un mélange de solutions pour que le système des retraites soit équilibré est envisageable ?

Pour répondre à toutes ces questions Laurent Berger à une proposition : une conférence de financement. Une issue qui est donc perçue comme la meilleure solution pour sortir de la crise actuelle. Bruno Le Maire semble favorable à cette proposition, à laquelle le ministre de l'Économie a dit "banco", avant d'ajouter qu'il s'agissait d'une "très bonne proposition".

À écouter également dans ce journal

