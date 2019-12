publié le 11/12/2019 à 12:47

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce mercredi 11 décembre à midi les contours de la réforme des retraites au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il est revenu sur sa définition d'un système universel. "Universel, ça veut dire pour tout le monde, sans exception", a expliqué le chef du gouvernement.

Édouard Philippe a notamment indiqué que les élus seront eux aussi astreint au même système de retraite que le reste des travailleurs. Il a rappelé que les régimes de retraites des élus ont déjà évolué : "les ministres sont traités comme des salariés, et les députés comme des fonctionnaires."

"Les citoyens restent convaincus que les élus bénéficient de privilèges, a reconnu le Premier ministre. Dans le système universel, les élus, les ministres seront traités comme tous les Français. C'est normal, et si vous voulez mon sentiment, c'est très bien ainsi."

D'après Édouard Philippe, le nouveau système offrira une "protection sociale plus forte et plus durable parce qu'elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession. Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception au lieu d'être organisé selon des logiques de statut. Ce sera toujours un système de répartition".