Retraites : "Nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps", affirme Borne

Ce mercredi 6 juillet, Élisabeth Borne a rendez-vous avec les députés pour son discours de politique générale. Après avoir évoqué plusieurs sujets, la Première ministre a parlé de la réforme des retraites et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Élisabeth Borne a été chahutée et a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de s'exprimer.

"Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système (…), nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps", avance-t-elle sous les huées des députés de l'opposition, mais aussi des applaudissements de son groupe. Cette phrase a valu l'intervention de la nouvelle présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet pour calmer les députés face à cette annonce. "Le travail, c'est la clé de l'émancipation", a ensuite reprise Élisabeth Borne.

"Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite", réforme qui "ne sera pas uniforme", qui "devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité" et "veiller au maintien dans l'emploi des seniors", a ajouté la Première ministre, précisant que cette réforme serait menée "dans la concertation avec les partenaires sociaux, en associant les parlementaires le plus en amont possible".

Pour rappel, le gouvernement souhaite repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour la plupart des Français.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info