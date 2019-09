Retraites : "La bataille sera extrêmement difficile à gagner", dit Alain Duhamel

publié le 13/09/2019 à 19:02

Les retraites, c'est le dossier chaud du moment, avec son lot de contestataires contre la réforme. Le gouvernement, et le Premier ministre en particulier, sont contraints d'assurer "service avant réforme", qui s'apparente à une opération de déminage.

La retraite, tout le monde le sait, c'est la réforme la plus dangereuse de toutes, car elle concerne directement l'ensemble des Français. Lors d'une réforme fiscale, par exemple, on ne touche pas l'ensemble de la population, lorsqu'on change l'impôt sur le revenu on n'en touche moins de la moitié. Là, il s'agit de tout le monde.

C'est un sujet sur lequel les nerfs sont à vif, les préjugés tenaces et les fausses nouvelles peuvent se balader à une vitesse impressionnante. En l’occurrence, il est évident qu'il faille une réforme des retraites, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui cotisent et de plus en plus de retraités. Il faut trouver une solution.

La réforme la plus nécessaire et la plus symbolique du quinquennat

Emmanuel Macron l'avait annoncé durant sa campagne, il veut mettre sur pied un système clair, simple et équitable. Aucun problème sur le papier. Cependant, chaque profession va regarder devant sa porte et se demander, non pas si cette réforme est bonne pour la France, mais si elle est bonne pour elle. Illustration avec les grèves de la RATP.

Les syndicats revendiquent faire grève pour l'ensemble des Français. C'est faux, ils font grève parce qu'ils ont des régimes spéciaux qui sont exceptionnellement avantageux, payés en partie par les contribuables. C'est humain de vouloir conserver ça, mais ils parlent au nom de leur corporation. Et ce phénomène va inévitablement se développer pendant un an.

Une grande bataille auprès de l'opinion est à prévoir pour le gouvernement et elle sera extrêmement difficile à gagner. D'un autre côté, c'est la réforme la plus nécessaire et la plus symbolique du quinquennat.