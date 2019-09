publié le 13/09/2019 à 07:34

Ce vendredi 13 septembre, les voyages en transports en commun risquent d'être compliqués en Île-de-France. Une grève massive à la RATP a lieu. Dix lignes de métro seront fermées, 4 seront très perturbées car seulement en fonction aux heures de pointe, et ne seront disponibles qu'un tiers des bus. Les RER seront également au ralenti.

La raison ? Les agents dénoncent la réforme des retraites et la disparition de leur régime spécial. "Les efforts doivent être faits sur le financement des retraites", explique Nicolas Ronfort-Milhas, secrétaire général du syndicat CGT-Métro RER. "Aujourd'hui, on est les champions du monde des dividendes, et on demande aux salariés de faire des efforts sur les retraites (...) Il faut financier les retraites là où il y a l'argent. Les pensions sont faibles, et on demande aux salariés de faire encore des efforts. Donc il y a un souci : le partage des richesses n'est pas fait correctement".

D'autre part, les salariés exigent que la pénibilité de leur travail soit prise en compte : "Les horaires, le travail des jours fériés, le travail les dimanches etc", énumère Nicolas Ronfort-Milhas.

Cette grève du 13 septembre est la plus massive depuis 12 ans à la RATP, et qui va sans doute marquer l'opinion. Et le secrétaire général indique être prêt à reconduire le mouvement si les agents de la RATP ne sont pas entendus. Ils envisagent de "rejoindre le mouvement national le 24 septembre". "On entend bien faire plier le gouvernement sur ces questions-là".