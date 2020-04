Déconfinement : le retour à l'école le 11 mai se fera sur la base du volontariat

publié le 23/04/2020 à 14:53

En attendant le plan de déconfinement, qui sera présenté "aux alentours de mardi", l'Élysée a fait quelques annonces ce jeudi 23 avril à l'issue d'une réunion entre Emmanuel Macron et les maires. L'Élysée a notamment précisé la question du retour à l'école le 11 mai prochain. Un retour progressif qui se fera en outre "sur un principe de volontariat des parents et sans obligation".

L'annonce d'Emmanuel Macron sur le retour à l'école le 11 mai avait suscité une vague de critique chez les syndicats d'enseignants qui craignaient une "rentrée précipitée" mais aussi chez les parents inquiets, certains ne voulant pas remettre leurs enfants dans des établissements scolaires.



Avec cette annonce, les élèves le souhaitant pourront reprendre l'école dès le 11 mai et la rentrée sera étalée sur trois semaines. Le 11 mai sera le jour de la prérentrée des enseignants. Dès le lendemain, le 12 mai, ce seront les "grandes sections, les CP et les CM2" qui reprendront les cours, mais "par demi-groupes". "Pas une seule classe n'aura plus de 15 élèves", a souligné Jean-Michel Blanquer.

Ceux qui n'iront pas à l'école suivront l'enseignement à distance

Une semaine plus tard, le 18 mai, les élèves de sixième et de troisième, de première et de terminale et les ateliers industriels (lycées professionnels) reprendront les cours, toujours en demi-groupe. Enfin, la semaine suivante, celle du 25 mai, tous les autres niveaux seront concernés et pourront reprendre le chemin de l'école.



Les familles qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l'école le 11 mai le pourront, mais les enfants seront obligés de suivre l'enseignement à distance, comme ils le font depuis le début du confinement.