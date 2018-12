publié le 03/12/2018 à 20:15

Christophe Castaner et Laurent Nuñez auditionnées. Le ministre et secrétaire d'État à l'Intérieur doivent répondre aux questions de la commission des lois de l'Assemblée nationale ce lundi 3 décembre après les violences survenues à Paris lors de la mobilisation des "gilets jaunes" ce week-end.



"Comme tous les Français, nous avons été extrêmement choqués par les images que nous avons vues et il m'a semblé indispensable d'organiser cette audition non pas pour identifier des failles éventuelles mais surtout pour qu'ils puissent expliquer ce qu'il s'est passé", détaille Yaël Braun-Pivet, députée de La République En Marche et présidente de cette commission.

Mais l'important pour elle, alors que les "gilets jaunes" ont lancé un nouvel appel à la manifestation, est d'avoir "un geste fort sur le pouvoir d'achat". "Ce geste fort, est-ce que c'est un moratoire sur la taxe carbone, une hausse du Smic ou une autre mesure... Ça je ne sais pas. Mais il faut ce geste afin d'indiquer très clairement que nous avons entendu cette souffrance", conclut-elle.