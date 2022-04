Résultats présidentielle 2022 : Macron a envoyé "un message d'unité", juge Sportouch

"Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent". Réélu président de la République avec 58,5% des voix face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a livré dans son discours au Champ de Mars "un message d'unité", juge Benjamin Sportouch, le chef du service politique de RTL.

"La phrase : 'Je ne suis pas le candidat d'un camp mais le Président de tous' restera, avec un mot en direction de Marine Le Pen, en disant comprendre la tristesse qui pouvait étreindre ceux qui ont voté pour elle et qui ont perdu, alors que Marine Le Pen n'a pas salué sa victoire publiquement".

"Et puis c'est un président de la République qui promet une méthode refondée pour sa gestion du pays, sans se projeter plus que cela dans les Législatives, conclut Benjamin Sportouch. C'était un discours assez resserré pour dire 'je suis le président de toutes et tous, j'ai entendu le message qui m'a été envoyé aujourd'hui', et saluant le front républicain qui selon lui à continuer à agir".

