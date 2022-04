Présidentielle 2022 : la consigne de vote très spéciale de Bixente Lizarazu

Certains choix sont plus importants que d'autres. Les Français élisent ce dimanche 24 avril celui ou celle qui dirigera le pays pour les cinq prochaines années. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les électeurs n'ont que ces deux choix. Pour Bixente Lizarazu toutefois, il n'y a qu'un seul choix possible : la chocolatine.

"Je ne donne jamais de consignes de vote mais il n'y a qu'un choix possible : CHOCOLATINE !!!", écrit le footballeur retraité sur Twitter, champion du monde en 1998, "parce que chocolatine c'est la vie, parce que chocolatine c'est l'amour, parce que c'est notre projet !", s'amuse-t-il.

Pain au chocolat ou chocolatine ? Au même titre que le lait avant ou après les céréales, le débat divise la France depuis toujours. Sur RTL, l'ancien footballeur avait déjà justifié pourquoi il employait ce mot : "Chocolatine, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est convivial, c'est le Sud-Ouest". Cyril Lignac a également tranché, pour lui on parle bien de chocolatine "parce que je suis né dans le sud-ouest".