Résultats présidentielle 2022 : pouvoir d'achat, immigration, retraites… Ce qui a motivé le vote des Français

Les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon les estimations de Harris Interactive - Toluna pour RTL et M6, Emmanuel Macron a obtenu 58% des voix face à Marine Le Pen (42%). Au-delà de la personnalité de chacun des candidats, certains thèmes ont particulièrement compté dans leur choix de vote.

Selon le dernier sondage Harris Interactive et Toluna pour RTL et M6, le pouvoir d'achat est le thème qui a eu le plus d'importance pour les Français au second tour. 52% d'entre eux estiment qu'il a influencé leur décision. Le second thème le plus important pour les électeurs au moment du vote est l'immigration (31%). Pour 30% des Français, la santé et les retraites ont déterminé leur choix.



L'environnement n'a compté que pour 18% des Français dans leur choix, au même titre que la lutte contre le terrorisme. La guerre en Ukraine importe pour 21% d'entre eux. Au contraire, d'autres thèmes ont très peu influencé les électeurs selon notre sondage. C'est notamment le cas de la décentralisation (3%), du nombre de fonctionnaires (4%) ou encore de la moralisation de la vie politique (6%).