Présidentielle 2022 : pourquoi Emmanuel Macron porte-t-il une alliance à chaque main ?

À chaque apparition, un petit détail frappe concernant le président de la République. Emmanuel Macron porte toujours deux alliances, une à la main gauche et l'autre à la main droite. Bien qu'il ne s'agisse que d'un détail, Brigitte Macron a tenu à expliquer pourquoi son mari porte ces deux bagues.



La première provient du mariage entre Brigitte et Emmanuel Macron, le 20 octobre 2007. La seconde possède une histoire plus particulière. Dans l'ouvrage d'Anne Fulda, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, la Première Dame confie avoir offert cette bague à l'actuel président et candidat à sa réélection juste avant son départ. "Je la lui ai offerte quand il est parti au Nigeria. C’est la première fois que nous étions séparés aussi longtemps, six mois".

Brigitte Macron porte également deux bagues. La première provient bien sûr de son mariage. La seconde est un souvenir de Maryvonne Trogneux, sa sœur aînée, raconte Marie Caire. Cette dernière est décédée à l'âge de 27 ans après un accident de voiture alors qu'elle était enceinte. Brigitte Macron n'avait que 8 ans lors du drame.