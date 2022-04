Résultats présidentielle 2022 : échange tendu entre Christophe Castaner et Laure Lavalette sur RTL

Résultats présidentielle 2022 : échange tendu entre Christophe Castaner et Laure Lavalette sur RTL

Résultats présidentielle 2022 : échange tendu entre Christophe Castaner et Laure Lavalette sur RTL

Résultats présidentielle 2022 : échange tendu entre Christophe Castaner et Laure Lavalette sur RTL

Le ton est monté entre Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, et Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, dimanche 24 avril après la réélection du Président sortant. "Monsieur Castaner, les yeux dans les yeux, est-ce que vous trouvez vraiment que la campagne que nous avons vécue durant 15 jours étant digne d'une grande démocratie ? Est-ce que vous voulez qu'on sorte toutes les Unes de la presse quotidienne ?", a lancé la première au second.

Réponse de ce dernier : "Ça fait six mois que votre candidate passe son temps à insulter Emmanuel Macron". "Vous plaisantez ? Ça fait six mois qu'elle est à la rencontre des Français". "Quand vous déclarez il y a quelques instants que les retraités vivent avec 8 euros par jour, mais c'est juste faux", enchaîne le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale.



"Monsieur Castaner, je veux bien que vous ayez gagné, je ne remets absolument pas en cause la victoire, mais vous ne pouvez pas dire à la fin de ce quinquennat que la France n'est pas pas fracturée comme jamais, qu'il y un Français sur quatre qui ne mange pas à sa fin", reprend Laure Lavalette. "Vous savez pourquoi elle est fracturée ? Parce que des gens comme vous peuvent comme vous venez de le faire dire n'importe quoi".