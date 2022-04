INVITÉ RTL - Résultats présidentielle 2022 : Castaner salue un "choix de confiance des Français"

Emmanuel Macron a été réélu dimanche 24 avril à la présidence de la République avec 58% des voix face à Marine Le Pen (42%) selon nos estimations Harris Interactive - Toluna pour RTL et M6. Une nette victoire tempérée par l'écart notablement serré avec l'extrême droite et une abstention élevée (28%). Il devient à 44 ans le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962, ce qu'a souligné Christophe Castaner sur RTL.

"C'est une victoire heureuse (...) Surtout, j'ai en tête que depuis le général De Gaulle, jamais aucun président de la République en fonction hors cohabitation n'a été réélu. C'est donc un choix de confiance des Français, c'est un choix de responsabilité aussi pour l'action que nous devons engager au plus tôt pour répondre aussi aux attentes et aux colères que nous avons entendues avant le premier tour, pendant ces deux semaines écoulées (...), sur les sujets de santé, de l'école, de l'environnement, du pouvoir d'achat".

Si le président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale n'affiche pas de triomphalisme, c'est "d'abord parce que ce n'est pas ma culture, et ensuite parce qu'il faut respecter ses adversaires. Marine Le Pen a mené campagne, je suis ce soir avec vous avec une représentante de Jean-Luc Mélenchon qui a mené campagne aussi et j'ai du respect pour les militants, pour les responsables politiques qui sont engagés. Mais évidemment j'ai du bonheur et je suis heureux que le travail engagé depuis cinq ans ait été conforté par le vote significatif des Français".