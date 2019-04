Remaniement : Sibeth Ndiaye, celle qui mentait pour protéger "le chef"

et Léa Stassinet

publié le 01/04/2019 à 12:05

C'est par une phrase surprenante qu'elle aurait écrite par SMS pour confirmer la mort de Simone Veil que Sibeth Ndiaye avait fait parler d'elle, en août 2017. Celle qui était alors responsable presse de l'Élysée avait ensuite démenti être à l'origine de ce texto polémique : "Yes la meuf est dead".



Réputée pour son franc-parler, elle a été nommée au porte-parolat du gouvernement dimanche 31 mars, en remplacement de Benjamin Griveaux, parti à l'assaut de la mairie de Paris.

Sibeth Ndiaye est apparue aux yeux du grand public sur les images tournées pendant la campagne présidentielle, jamais très loin du candidat Macron. Vous l'avez peut-être revu le jour de la passation de pouvoirs traverser la cour et monter les marches de l'Élysée en robe fleurie avec un perfecto noir. Elle détonne au milieu de la petite équipe d'ultra-fidèles qui a accompagné la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron.

Cette spécialiste de la communication est née il y a 39 ans au Sénégal, de parents déjà engagés en politique. À son arrivée en France pour ses études, elle embrasse le parcours de la parfaite militante socialiste. Elle travaille pour Claude Bartolone en Seine-Saint-Denis, puis pour Arnaud Montebourg. Et Sibeth Ndiaye reste à Bercy à l'arrivée d'Emmanuel Macron.

Des relations compliquées avec les journalistes

À son service, elle assume de mentir pour protéger celui qu'elle appelle "le chef". Un chef à qui elle dit les choses franchement quand elle est désaccord avec lui. En revanche, ses rapports sont bien plus compliqués avec les journalistes, tellement elle verrouille la communication du Château.



En tant que porte-parole, Sibeth Ndiaye devra répondre à toutes les questions, et si elle continue de mentir pour protéger le chef de l'État, elle le fera désormais devant les micros et les caméras.