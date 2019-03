Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin et Cédric O font leur entrée au gouvernement

publié le 31/03/2019 à 20:24

Après le départ de Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi, de nouvelles personnalités font leur apparition au sein du gouvernement, a annoncé l'Élysée ce dimanche 31 mars.



Sibeth Ndiaye, proche collaboratrice d'Emmanuel Macron chargée de la presse, est nommée porte-parole du gouvernement. Elle récupère ainsi la place de Benjamin Griveaux, qui s'est lancé en quête de l'investiture de La République en Marche.



Amélie de Montchalin occupe désormais le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en lieu et place de Nathalie Loiseau. L'ancien ministre des Affaires européennes, qui avait annoncé sa démission il y a seulement quelques jours, est désormais la tête de liste LaREM pour la campagne des élections européennes.

Enfin, Cédric O a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances. Il remplace ainsi Mounir Mahjoubi, qui brigue aujourd'hui le siège d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.

Il s'agit de la première expérience gouvernementale pour chacun des trois entrants. Au total, dix membres du gouvernement ont quitté leurs fonctions depuis le début du quinquennat, une concentration de départs inédite en début de mandat. Parmi eux, on compte trois ministres d'Etat, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb.