Remaniement : qui est Cédric O, qui remplace Mounir Mahjoubi ?

publié le 31/03/2019 à 22:15

Le nouveau gouvernement a été dévoilé, ce dimanche 31 mars. Après les démissions successives de Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi il y a seulement quelques jours, les sièges ont rapidement été remplacés.



Cédric O a été nommé en remplacement de Mounir Mahjoubi. À 37 ans, il devient ainsi le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances (Bruno Le Maire) et du ministre de l'Action et des comptes publics (Gérald Darmanin), chargé du numérique.



Diplômé d'HEC Paris, Cédric O commence sa carrière politique en tant que conseiller et cumule également, en parallèle, des activités privées tels que responsable de production chez Safran. Après avoir été trésorier de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, il suit le mouvement en mai 2017 en tant que conseiller conjoint au président de la République et au Premier ministre, chargé des participations publiques et de l'économie numérique. Il est également trésorier du parti politique LaREM jusqu'en novembre 2017 puis intègre le bureau exécutif du parti.

Sa sœur, Delphine O, a succédé à Mounir Mahjoubi comme députée de la 16e circonscription de Paris lorsque ce dernier est entré au gouvernement.

Sibeth Ndiaye et Amélie de Montchalin sont les deux autres nouveaux membres du gouvernement d'Édouard Philippe.