Les infos de 6h - Remaniement : à quoi faut-il s'attendre ce jeudi ?

Le remaniement semble imminent, selon l'entourage du président de la République ce ne serait qu'une question d'heures. RTL vous le révélait, Emmanuel Macron a une nouvelle fois reçu sa Première ministre à l'Élysée dans la soirée de mercredi, en tête à tête, pour évoquer les derniers ajustements. Une petite dizaine de ministres seraient sur le départ et autant de candidats potentiels en remplacement trépignent. Emmanuel Macron ne sait plus trop comment faire patienter ses propres troupes.

Mercredi soir, il a lancé un appel pour "du calme, de l'esprit collectif et du respect les uns pour les autres". Il faut dire qu'il avait face à lui plusieurs députés qui espèrent toujours se faire une petite place dans le nouveau gouvernement, mais qui ne sont pas encore fixés. Parce qu'il faut que les alliés, le MoDem de François Bayrou, Horizons d'Édouard Philippe soient satisfaits, parce qu'il faut trancher certains cas, comme le maintien ou non du porte-parole Olivier Véran ou du ministre de la Santé, François Braun.

Et puis, parce que le président et sa Première ministre ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde, ce n'est pas nouveau. Elle voudrait mettre sa patte sur un remaniement d'ampleur, lui, milite plus pour des changements plus ciblés. Les ministres misent maintenant sur une annonce dans la matinée ce jeudi 20 juillet. Et pour ceux qui devront quitter leur poste, des passations de pouvoir dans la journée.



À écouter également dans ce journal

Méditerranée - C'est une scène dramatique que de nombreux touristes ont déjà vue au large du littoral. Pendant que les vacanciers profitent de la plage, à l'écart, des hommes, des femmes, des enfants s'entassent dans des bateaux de fortune, gilet de sauvetage sur le dos, pour tenter de rallier l'Angleterre. Les réseaux de passeurs s'organisent maintenant à la vue de tous, en plein jour, dès que la mer est calme.

Mort de Nahel - Après la plainte de la famille pour escroquerie en bande organisée, une enquête a été ouverte sur la cagnotte créée par le militant d'extrême-droite Jean Messiha destinée à la famille du policier auteur du tir mortel sur le jeune homme et qui a récolté plus d'un million et demi d'euros.

Auto - C'est la fin d'une ère pour les automobilistes : plus de vignette verte à poser sur le pare-brise des voitures. Gérald Darmanin annonce la suppression de cette vignette au 1ᵉʳ avril 2024. L'attestation d'assurance sera désormais directement contrôlée sur un fichier par les forces de l'ordre.