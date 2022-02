Pourquoi certains soignants sont-ils en colère contre le Ségur de la santé ?

Depuis le 1er janvier 2022, les soignants (du secteur privé à but non lucratif et du secteur public) ont connu une hausse de leur salaire à hauteur de 183 euros nets mensuel. Une augmentation mise en place dans le cadre du "Ségur de la Santé" - une consultation des acteurs du système de soin en 2020 ayant abouti à 10 milliards d'euros pour les revalorisations salariales - qui ne fait pourtant pas l'unanimité.

Un collectif de 3.000 soignants regrette des "injustices salariales" et "une discrimination" dans Le Parisien. Ainsi, deux professionnels de santé ayant la même ancienneté, le même diplôme et exerçant dans le même service peuvent avoir une différence de salaire de 400 euros en raison de leur statut administratif, rapportent des infirmières au quotidien.



En effet, dès 2010 lors du protocole Bachelot, quelque 60.000 agents de la fonction publique hospitalière ont décidé de rester dans la catégorie "active" plutôt que de passer "sédentaire". Ce statut signifiait renoncer à des acquis liés à la pénibilité, mais offrait une légère réévaluation du salaire. Mais les soignants "actifs" se sentent aujourd'hui lésés.

Une revalorisation "pas logique et pas proportionnée"

"Lors du choix d’option initial, nous avions accepté un certain écart salarial. Or celui-ci ne cesse d’augmenter au fil des réformes", regrette Stéphane Echevard, à l'origine du collectif "les soignants actifs "en voie d'extinction" oubliés, méprisés et en colère". "La revalorisation (du Ségur) est d’environ +16% pour un sédentaire et à peine +5% pour les soignants comme nous."

"Cette différence de revalorisation salariale n’est pas logique et pas proportionnée", appuie Me Louis le Foyer de Costil, qui défend le collectif basé à Paris. C'est pourquoi ce dernier a déposé un recours auprès du Conseil d’État. Les différents ministères concernés (Santé, Économie, Collectivités) ont désormais jusqu’à mi-mars pour s'expliquer.

Outre le collectif, les augmentations salariales avaient été jugées "insuffisantes" par les organisations syndicales du secteur.