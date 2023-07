Remaniement : les décisions d'Emmanuel Macron se font attendre

Il faut trancher. Alors que le remaniement ministériel se fait attendre depuis plusieurs jours, le couperet pourrait tomber ce jeudi 20 juillet dans l'après-midi. La Première ministre Élisabeth Borne et Emmanuel Macron semblent se livrer un bras de fer dantesque, mais pourquoi leurs décisions se font-elles tant attendre ?

Le président et la Première ministre ne sont pas souvent sur la même longueur d'onde, néanmoins, ils ont choisi de rester ensemble et de continuer à travailler conjointement. D'une part, Élisabeth Borne voudrait mettre sa patte sur ce remaniement pour faire bouger les choses, car plus l'équipe est remaniée, plus elle peut espérer se maintenir à son poste

Au contraire, Emmanuel Macron estime que ce remaniement constitue un non-événement. Certes, il veut changer quelques boulons, resserrer quelques vis, mais voudrait qu'un changement de Premier ministre et un remaniement plus conséquent restent possibles à l'avenir.

Emmanuel Macron va-t-il enfin trancher ?

Ce mercredi 19 juin, des parlementaires et des ministres se sont réunis avec Emmanuel Macron, qui leur a conseillé de prendre les choses avec philosophie. Certains ministres en poste se rongent les sangs, alors que certains ministères tournent au ralenti depuis plusieurs semaines dans l'attente de la sentence, puisque certains pourraient se retrouver avec un nouveau chef à leur tête.

Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale semble sur le point de perdre Pap Ndiaye, mais son départ pourrait aussi entraîner celui des membres de cabinets ministériels qui sont liés directement au sort de leurs ministres.

Malgré l'attente, aucune date limite n'a été fixée par le président, mais l'Élysée a annoncé qu'un conseil des ministres serait organisé ce vendredi à 10h. En outre, Emmanuel Macron s'apprête à partir pour sa grande tournée en Océanie qui débute ce dimanche 23 juillet en Nouvelle-Calédonie. Avec un peu de chance, le dossier remaniement devrait être clos avant.