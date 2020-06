publié le 18/06/2020 à 05:24

Après Renault, un autre fleuron de l'industrie fait les frais de la crise : Air France va supprimer plus de 8.000 emplois mais la compagnie s'est engagée à ne pas faire de licenciements secs.

La direction d'Air France respecte ses engagements: en échange des 7 milliards d'aide, la compagnie ne laissera personne sur le carreau puisque les départs de l'entreprise se feront sur la base du volontariat donc aucun licenciement sec n'est prévu.

Pour le personnel naviguant, les suppressions de postes devraient se faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective et pour le personnel au sol d'un plan de départ volontaire avec des incitations financières pour partir. La compagnie va également baisser de 40% le volume de ses vols intérieurs. Mais c'est l'entité du groupe spécialisée dans le court courrier, Hop!, qui va le plus payer : près d'un emploi sur trois supprimé à Orly et dans les de escales de province.

À écouter également dans ce journal

International - L’ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, accuse le président américain d’avoir cherché l’aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre, selon des extraits d’un livre à paraître, publiés par des médias américains ce mercredi 17 juin.

Santé - Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles et les collèges a été rendu public, dans la soirée du mercredi 17 juin, à quelques jours du retour en classe théorique de tous les élèves, le lundi 22 juin.

Justice - L’infirmière interpellée mardi lors de la manifestation parisienne de défense de l'hôpital public, est sortie de garde à vue mercredi 17 juin.