publié le 05/07/2020 à 15:25

"On ne peut pas saupoudrer l'écologie dans un gouvernement, là où le cap est néo-libéral". Le maire EELV de Grenoble Éric Piolle est revenu sur la nomination de Jean Castex, au poste de premier ministre. "Macron passe d'un proche de Juppé à un proche de Sarkozy et il incarne encore plus le fait qu'il concentre tous les pouvoirs, ce pouvoir juppitérien", a-t-il indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Après les élections municipales et la victoire des Verts dans plusieurs villes, Emmanuel Macron semblait vouloir aborder un tournant écologiste pour la fin de son quinquennat. Le président de la République "au lieu de faciliter l'accouchement du nouveau monde, comme disait Pierre Mendès-France, il est plutôt en train de le bloquer".

Emmanuel Macron est-il un homme de droite aux yeux d'Éric Piolle ? "Pour moi, c'est pire que d'être un homme ou une femme de droite. Il y a une droite sociale en France qui existe. Là, c'est plutôt un néolibéral qui assume la puissance de l'argent. C'est cette ligne qu'il a portée en 2017", répond le maire EELV de Grenoble. Pour lui, "le cap est fixé par le président depuis 2017 et ce n'est pas le cap de l'écologie".