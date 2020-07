publié le 01/07/2020 à 07:57

Jean-Michel Blanquer l'a martelé pendant plusieurs semaines : le retour à l'école des élèves était "fondamental" et "essentiel". Plus de 80% des écoliers et près de 75% de collégiens ont repris le chemin de l'école depuis le 22 juin dernier, dans la plupart des académies, après trois mois de cours à la maison pour certains.

"Un peu moins de 20%" des élèves n'ont cependant pas retrouvé les salles de classe. "Ça reste beaucoup", estime Jean-Michel Blanquer à l'antenne de RTL ce mercredi 1er juillet. "En temps normal, en juin 2019 ou en juin 2018, il n'y a, malheureusement, pas 100% des élèves, parce qu'à la fin du mois de juin, certains partent en vacances", ajoute le ministre de l'Éducation.

"Là, on a eu plus d’élèves que d’habitude à l’école et au collège (...) Il y a un grand plaisir des enfants de retrouver l’école. Il y a eu beaucoup de joie autour de ce retour à l’école et au collège", indique Jean-Michel Blanquer qui est optimiste concernant la rentrée en septembre prochain et évoque un "retour à la normale".