Mimi Marchand et ses 1.000 vies à l'Élysée

Coup de projecteur sur une femme qui est sans doute l'une des plus influentes de France. Il s'agit de Michèle Marchand. Mimi Marchand pour les intimes. Le magazine Le Point publie cette semaine les bonne feuilles de Mimi, une biographie non autorisée qui lui est consacrée.



Portrait de celle qui, écrit Le Point, "est sans doute, sous ses allures de grand-mère presque respectable, l'un des personnages les plus sulfureux de la macronie..." "À coté, ajoute le journal, Alexandre Benalla ferait figure d'enfant de cœur."

Michèle Marchand, fille de coiffeurs de Vincennes, et ses 1.000 vies. Gérante d'un garage dans le 8e arrondissement, femme de voyou, directrice d'un magazine pour amateurs d'armes puis patronne de boite de nuit.

À 71 ans elle est aujourd'hui à la tête de l'agence Bestimage, c'est clairement la grande patronne de la presse people. C'est elle écrit Le Point qui fournit "la moitié des sujets et ses méthodes sont loin de faire l'unanimité". Les auteurs du livre d'ailleurs ont été mis en garde à plusieurs reprises.



"J’espère que vous avez un bon parachute", leur a-t-on dit. "Car vous êtes mort". L'éditeur raconte Le Point "a même fait mettre un plomb sur les camions sortant de l'imprimerie". Paranoïa ? Non, prudence plutôt, tant on prête à Mimi Marchand des méthodes peu scrupuleuses et un réseau tentaculaires.

Avec le couple Macron

Sa relation avec le couple Macron commence en août 2016 lorsque Paris Match publie en une une photo de Brigitte Macron en maillot sur la plage de Biarritz. Une fausse paparazade organisée par Mimi et censée, explique Le Point, faire taire les rumeurs sur l'homosexualité supposée de son mari.



On l'a voit ensuite en coulisses lors des meetings, dans le bureau du président à l’Élysée, même faisant le V de la victoire quelque jours après son élection. Pendant l'affaire Benalla son ombre est encore là. Elle passe la tête lors de l'interview accordée au Monde,

"Je lui suis reconnaissante, confie Brigitte Macron. Reconnaissante de nous avoir appris comment fonctionnait les médias et surtout d'avoir su tracer l'origine des rumeurs".



"Depuis, elle les a fait vérifier, elle sait désormais qui leur a nui et nous déclare tranquillement : 'ça se mangera froid'."



François Hollande, lui, est visiblement beaucoup, beaucoup plus sévère avec Mimi Marchand. L'ancien président s'étonne de voir qu'elle a accès au logiciel des passagers d'Air France. "C'est elle, poursuit-il, qui est responsable de la peopolisation de la vie politique, la première fois qu'on a vu une femme politique en maillot de bain" rappelle-t-il, Ségolène Royal en l’occurrence, "c'était elle".