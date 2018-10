publié le 12/10/2018 à 10:22

En déplacement en Arménie jeudi 11 octobre, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse ont esquissé quelques pas de danse. La vidéo a été partagée par Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin et membre de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.



Plus tôt, le couple présidentiel s'est rendu au concert donné en hommage à Charles Aznavour. Emmanuel Macron a été accueilli dans l'émotion par le fils du chanteur, décédé la semaine dernière. Il a rendu un nouvel hommage jeudi 11 octobre à l’artiste dans son centre créé à Erevan pour "renforcer les liens franco-arméniens".

Une autre femme politique a fait parler d'elle récemment en dansant. C'est Theresa May, la Première ministre britannique qui a fait son entrée lors de la conférence du parti conservateur à Birmingham au son de Dancing Queen d'Abba.