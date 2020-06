publié le 28/06/2020 à 22:21

C'était l'épreuve du feu pour Édouard Philippe, alors qu'un remaniement gouvernemental se profile. Le Premier ministre, candidat à sa réélection au Havre, a été réélu largement avec 59% des suffrages exprimés. Et il sort renforcé. Selon notre sondage Harris Interactive, réalisé juste après le second tour du scrutin municipal, 55% des Français souhaitent qu'Édouard Philippe reste à Matignon.

Pour comparaison, après les élections européennes de 2019 remportées par le Rassemblement national (23,34%) juste devant La République en Marche (22,42%), seuls 48% des sondés étaient favorables au maintien d'Edouard Philippe au poste de Premier ministre.

En revanche, 70% des sondés sont favorables à un changement d'équipe gouvernementale. Dans cette nouvelle équipe, 67% des sondés souhaiteraient voir des ministres issus de la société civile et 59% des ministres venus d'Europe écologie-Les Verts, plébiscitée lors de ces élections. 52% voudraient des ministres de droite et 48% des ministres de gauche.

Cette enquête a été réalisée par Harris interactive et Epoka pour TF1, LCI, RTL et Le Figaro ce dimanche 28 juin entre 20h05 et 20h40. Un échantillon de 2.133 personnes a été interrogé, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.